ينبع 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسافتتح محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي مساء أمس معرض "بصمة لون" في نسخته الخامسة بالمحافظة، ضمن نشاطات فنانات فريق "طيبة آرت"، بمشاركة أكثر من 30 فنانة تشكيلية من المدينة المنورة، وذلك بشاليهات جولدن مارينا ينبع.ويهدف المعرض المقام حتى تاريخ 20 ذو الحجة 1443هـ إلى تحقيق الأعمال الفنية للحركات التشكيلية المتنوعة، مثل: الواقعية، والتجريدية، والسريالية، إضافةً إلى العروض الفنية، والمجس، وحفل لتكريم الرعاة والإعلاميين.// انتهى //06:16ت م0012