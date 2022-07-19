المدينة المنورة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واستنظم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب عبر الاتصال المرئي غدا ملتقى بعنوان " المهارات " في نسخته الثانية ضمن برنامج " التأهيل لسوق العمل " وذلك لتوعية الشباب بأهمية اكتشاف مهاراتهم وطرق تنميتها للحصول على فرص عمل مناسبة لهم .ويستهدف الملتقى الذي يُعقد على مدى يومين طلاب وطالبات الجامعات وحديثي التخرج والباحثين عن اكتشاف المهارات وتنميتها، وذلك لتنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030 ومساعدة الشباب على اكتشاف مهاراتهم الفنية والإنسانية والفكرية وكيفية استثمارها وتوظيفها في خدمة المجتمع ومواءمتها مع سوق العمل، إضافة إلى عرض قصص ونماذج ملهمة لشباب استثمروا مهاراتهم .// انتهى //07:16ت م0014