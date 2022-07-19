جيزان 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، والدرب، وبيش، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //10:21ت م0019