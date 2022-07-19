أبها 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //10:27ت م0021