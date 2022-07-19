كولومبو 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلن برلمان سريلانكا، اليوم أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا عن طريق التصويت البرلماني.وأوضح البرلمان أن المرشحين هم، رئيس الوزراء الحالي والقائم بأعمال رئيس الجمهورية عن الائتلاف الحاكم "رانيل ويكرمسينج"، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة "دولاس ألاهابيروما" وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض "القوة الوطنية للشعب" زعيم التحالف "أنورا كمارا ديسناياكي".// انتهى //10:39ت م0022