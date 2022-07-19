الخرطوم 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، وصول تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي لولايتي النيل الأزرق وكسلا التي شهدت نزاعات وأحداث بتلك الولايات، وذلك في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع بإرسال تعزيزات عسكرية.وأبرزت تأكيد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها، مشددًا على أنها في أفضل حالاتها لتأمين السودان ومقدراته، وأنها لن تفرط في أمن البلاد أو تماسكها.ونقلت صحف الثلاثاء عن الأمم المتحدة ومنظمة إغاثية أن السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها ولاية جنوب دارفور في غرب السودان، خلفت 7 قتلى على الأقل، بينهم أطفال.وركزت على لقاء عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار، أمس، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس) السيدة كاردينا لو ندياي، وحث عضو مجلس السيادة خلال اللقاء وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات انسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مشيراً إلى أن الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التي خلفها النزاع.ونشرت صحف السودان الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية السودانية الذي أشار إلى ارتفاع قيمة واردات الغذاء إلى 893 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمبلغ 430.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2021.// انتهى //10:39ت م0023