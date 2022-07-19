إسلام آباد 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسدعت باكستان إلى إعادة صياغة جدول أعمال المناخ العالمي للتخفيف من معاناة البلدان المتضررة من آثار تغير المناخ.وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مشاركتها في أعمال "حوار بيترسبيرغ للمناخ" الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين: "إن إعادة تحديد جدول الأعمال مهم للغاية لتسريع وتيرة تنفيذ التعهدات التي تم التوصل إليها حتى الآن لتلبية احتياجات البلدان النامية قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في نوفمبر في مصر"، مؤكدة ضرورة تسريع الإجراءات وكذلك أهداف تنفيذ التمويل المشترك لتعويض البلدان التي تواجه خسائر بسبب الأحداث المناخية.// انتهى //10:40ت م0024