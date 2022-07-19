القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة دعم المسار السلمي لحل الأزمة الليبية.وأبرزت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري في برلين مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، لتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر.وأخبرت صحف القاهرة عن تشكيل النائب العام السوداني، لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية النيل الأزرق وأدت لقتل وجرح عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات، فيما شهدت ولاية القضارف خروج مسيرة لأبناء قبيلة الهوسا، للتنديد بتلك الأحداث الدامية.وذكرت أن حكومة رئيس وزراء بريطانيا تواجه تصويتاً بسحب الثقة وسط دعوات مجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبة على الفور.وسلطت الصحف المصرية الضوء على تحذير المفوضية الأوروبية من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي تواجه خطر الجفاف، موضحة أن ٤٦٪ من أراضي الاتحاد تواجه مستويات قياسية من الجفاف، من بينهم ١١٪ بلغت مستويات حرجة، حيث تعاني المحاصيل من قلة المياه في وقت تجتاح فيه الحرائق البرية مساحات شاسعة عبر دول حوض المتوسط.// انتهى //10:40ت م0025