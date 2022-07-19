تبوك 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأضافت جامعة تبوك القبول في برامج جديدة وتخصصات نوعية جديدة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل.وأوضحت الجامعة انها استحدثت تخصصات نوعية ستعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بالجامعة والتي ستكون متاحة للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس وفي الكليات الجامعية بالفروع للعام القادم، مبينة أن الجامعة استحدثت 7 تخصصات لمرحلة البكالوريوس شملت تقنية هندسة الإنشاءات و الأمن السيبراني و إدارة أنظمة الشبكات و الدراسات البيئية و بيئة النبات و حماية البيئة والموارد الطبيعية و المحاسبة المهنية, أما في فرع الجامعة بمحافظة الوجه فتم استحداث درجة الدبلوم المتوسط في برامج كلية السياحة والضيافة تخصص إدارة السياحة و تخصص إدارة الطعام والشراب , وكذلك درجة الدبلوم المتوسط في برامج الكلية التطبيقية.وأشارت الجامعة إلى استحداث 3 تخصصات لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات و الدراسات البيئية و الموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة حقل, وفي فرع الجامعة بمحافظة ضباء تم استحداث تخصصات لمرحلة البكالوريوس في البرمجة وعلوم الحاسب و إدارة المخاطر والتأمين , في حين تم استحداث تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في حماية البيئة والموارد الطبيعية و الموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة الوجه، بينما اُستحدِث في فرع الجامعة بمحافظة أملج تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات و إدارة المخاطر والتأمين , وكذلك في فرع الجامعة في محافظة تيماء حيث تم استحداث تخصصيّن لمرحلة البكالوريوس في الدراسات البيئية و الموارد البشرية.وأكدت الجامعة أن اعتماد هذه التخصصات الجديدة إضافة إلى التخصصات الحالية في درجتي البكالوريوس والدبلوم يأتي تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم وانطلاقاً من حرص الجامعة على توفير تخصصات نوعية متميزة في كليات الجامعة المختلفة تلبي احتياج سوق العمل والتطور المستمر في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، ورغبة من الجامعة في استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية في تخصصات متميزة ومتنوعة في الدرجات العلمية.// انتهى //10:48ت م0026