تونس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تفاصيل لقاءات يجريها الرئيس التونسي قيس سعيِّد حاليًا مع عدد من وزراء حكومته للتشاور والتباحث بشأن تفاصيل المرحلة القادمة في البلاد وسط انتظار لما ستؤول إليه الأوضاع بعد إجراء الاستفتاء على الدستور التونسي يوم الاثنينالقادم.ونقلت الصحف تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح له أمس أن بلاده ستزود إيطاليا بكميات كبيرة جدًا من الغاز، بموجب اتفاق قيمته أربعة مليارات دولار، مشيدًا بشراكة إستراتيجية مع روما وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجيالى إلى الجزائر.وتناقلت إعلان السلطات الجزائرية، عن اكتشاف سلالة فرعية جديدة لمتحور "أوميكرون"، على أجزاء من البلاد.وألقت صحف تونس الضوء على تحذير باحثين لدى المفوضية الأوروبية، أن حوالي نصف أراضي الاتحاد الأوروبي باتت معرّضة لخطر الجفاف، فيما ترزح دول جنوب غرب أوروبا تحت وطأة موجة حر قاسية.// انتهى //10:54ت م0027