الرباط 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بمخلفات حرائق الغابات شمال المغرب، مشيرة إلى أن مصالح الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بنسب متقدمة وإعادة الأهالي إلى منازلهم.وأولت اهتمامًا خاصًا بقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي تنعقد بداية من اليوم بمدينة مراكش، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال، من أجل تعزيز فرص الأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان القارة الأفريقية.وعرجت صحف الرباط على الأوضاع في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، ودخول بريطانيا أسبوعًا حاسمًا على صعيد السباق إلى رئاسة الحكومة، بعد احتدام التنافس في حزب المحافظين بين المرشحين الخمسة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.وتناقلت الإعلان في سريلانكا عن حالة الطوارئ بالبلاد لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالبلاد.وسلطت صحف المغرب الضوء على مخلفات الحرائق العنيفة التي تواجهها عدد من دول أوربا الغربية، بسبب ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.// انتهى //10:55ت م0028