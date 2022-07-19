لندن 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية دعوة السلطات البريطانية مواطنيها إلى توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر الاستثنائية التي تضرب البلاد منذ يوم الأحد الماضي ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها اليوم الثلاثاء.وعرجت في الشأن السياسي، على مواصلة المترشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون حملتهم الدعائية، راصدة تقدماً ملموساً لوزير المالية السابق ريتشي سوناك ووزيرتي الدفاع والخارجية السابقتين بيني موردانت و ليز تروس.وكتبت صحف الثلاثاء عن انطلاق معرض فانبره الدولي للطيران بعد ثلاث سنوات من الغياب بسبب أزمة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 70 من كبريات الشركات العاملة في مجال الطيران ووفود رسمية من معظم أنحاء العالم.واستعرضت صحف لندن جهود احتواء حرائق الغابات جنوب القارة الأوروبية والمخاوف من انتقال الكارثة شمالاً في اتجاه حركة موجة الحر القوية التي تجتاح معظم أوروبا.// انتهى //12:11ت م0034