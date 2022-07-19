المدينة المنورة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 110518 حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس, خلال موسم ما بعد الحج.وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 101734 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم فريضة الحج, كما استقبل مركز حجاج البر 6570 حاجاً, بينما وصل 2150 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع.وطبقاً للإحصائية فقد غادر 41280 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7676 حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, كما غادر عبر مركز حجاج البر 4828 حاجاً, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 69228 حاجاً.وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام, وقد شملت تنفيذ 727 زيارة لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة 2153 عملية تفويج على السكن, وإرشاد 973 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة, إضافة إلى تنفيذ 44 زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة, إلى جانب 304 زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.// انتهى //12:12ت م0035