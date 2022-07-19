القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مساعد وزيرة التجارة والصناعة المصري للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية.رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.وتناقش الدورة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن بند الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة بالجزائر نوفمبر المقبل إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.// انتهى //12:14ت م0036