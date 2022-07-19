الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 20 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 19 - 27 يوليو 2022م.وتعرض المزادات أكثر من 180 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزادٍ لؤلؤة الرياض الذي يقام حضوريًا ليعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد مدينة حائل الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة حائل، ومزاد البلد الحضوري الذي يعرض 15 عقاراً بمكة المكرمة، ومزاد البوادي الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة جدة، ومزاد شروق المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقاراً بالمدنية المنورة، ومزاد شموخ الرياض الحضوري الذي يعرض 6 عقارات متنوعة بمدينة الرياض، ومزاد واحة الطائف الحضوري الذي يعرض 14 عقاراً.كما يشرف "إنفاذ" على مزاد أصالة الدوادمي الذي يعرض 8 عقارات بمحافظ الدوادمي، ومزاد جوهرة الخرج والأفلاج الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمحافظتي الخرج والأفلاج، ومزاد الشراع الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة جدة، ومزاد جدة ماس الإلكتروني الذي يعرض 14 عقاراً، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات، ومزاد تبوك الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض 4 عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 12 عقاراً في كل من منطقة عسير ونجران وجازان ومكة، ومزاد الدرة الحضوري الذي يعرض 23 عقاراً بمدينة جدة، ومزاد نور الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد معالي المدينة المنورة الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد درة الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات بمنطقتي عسير وجازان، وآخر مزادات شهر يوليو مزاد واحة الملقا المميز الذي يعرض 11 عقاراً بمدينة الرياض.ويُعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.// انتهى //12:49ت م0039