عام / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل أعضاء مجلس المنطقة
الثلاثاء 1443/12/20 هـ الموافق 2022/07/19 م واس
الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أعضاء مجلس المنطقة, الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك .
وبادلهم سموه التهنئة معرباً لهم عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .
حضر الاستقبال أمين مجلس المنطقة علوش السبيعي .
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