الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أعضاء مجلس المنطقة, الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك .وبادلهم سموه التهنئة معرباً لهم عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .حضر الاستقبال أمين مجلس المنطقة علوش السبيعي .// انتهى //12:57ت م0040