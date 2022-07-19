الكويت 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 13ر33 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7447 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 06ر169 مليون سهم عبر تنفيذ 10838 صفقة نقدية بقيمة 2ر43 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 22ر20 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5708 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة عبر تداول 3ر101 مليون سهم من خلال تنفيذ 5067 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي.وصعد مؤشر السوق الأول 9ر38 نقطة ليبلغ مستوى 75ر8286 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة عبر تداول 9ر67 مليون سهم من خلال تنفيذ 5771 صفقة بقيمة 13ر30 مليون دينار.// انتهى //13:14ت م0043