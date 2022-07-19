الباحة 20 ذو الحجة 1443هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتب سموه بالمركز الحضاري اليوم, معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.واطلع سموه على أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها ، مشدداً على دور الهيئة في تعزيز الجانب التوعوي لدى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء .// انتهى //13:26ت م0045