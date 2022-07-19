باريس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وذلك في إطار زيارتة التي يقوم بها سموه إلى فرنسا.وبحث الجانبان ــ خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء الفرنسية ــ مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، بالإضافة إلى استعراض مختلف أوجه التعاون بين البلدين والفرص الواعدة المتاحة لدى الجانبين لتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا المتقدم والتي تعد داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة والتقدم في البلدين.// انتهى //14:36ت م0061