القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم، بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، على هامش مشاركتهما في حوار بيترسبرج للمناخ المنعقد حاليًا في العاصمة الألمانية برلين.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موضوعات تغير المناخ، وعلى رأسها إمكانيات التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، وتوفير تمويل المناخ، وكذلك استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //14:44ت م0063