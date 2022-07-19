فيلنيوس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسعقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي جلسة مباحثات ومشاورات سياسية مع نظيره الليتواني جابريلوس لاندسبرجس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ليتوانيا.وتم خلال جلسة المباحثات تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على اهتمام وحرص الجانبين على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وفي مجالات النقل والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، بما يُحقق المنافع المشتركة ويخدم مصالح شعبي البلدين عبر الاستفادة من الفرص الواعدة بالبلدين.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا مواقفهما الثابتة والمتطابقة حول التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى صون السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتشجيع اللجوء للطرق الدبلوماسية والحلول السلمية للخلافات والنزاعات عبر الحوار وبما يُحقق السلام والاستقرار في العالم.// انتهى //14:45ت م0064