الدمام 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم، وتوفير احتياجاتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم.جاء ذلك خلال تكريمه في مكتبه اليوم مجالس إدارة لجنة تراحم الشرقية للدورات الثلاث الماضية، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة عبد الله آل سليمان، مثمناً ما تقوم به اللجنة من جهود لمساعدة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وتقديم العون والمساندة لهم، منوهاً ببرامج التأهيل والإصلاح التي تقدم للسجين وتسهم في تحفيزه على تعلم أحد المسارات الحرفية في المهن المختلفة ليخرج بعد قضاء محكوميته قادراً على إيجاد عمل يستطيع من خلال تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة عبد الله آل سليمان، أن اللجنة تقدم الرعاية الشاملة للنزلاء في السجون وأسرهم والمفرج عنهم عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المتخصصة، مشيراً إلى أن تعزيز مفهوم التنمية الإنسانية يعد من أهم أهداف اللجنة الإستراتيجية.وبين أن اللجنة بدأت دورتها الأولى بإجمالي دعم مقدم للمستفيدين 4.303.000 ريال، وأنه ارتفع خلال دورة المجلس الثالثة إلى 27.925.000 ريال، بنسبة 304 في المئة عن الدورات السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة تقدم خدمات للمستفيدين من خلال 4 فروع ، يعمل بها 48 موظفاً.وأفاد آل سليمان، أن إجمالي الإيرادات خلال دورة المجلس الثالثة بلغ 49.585.000 ريال محققة ارتفاعاً قدره 139 في المئة عن الدورات السابقة، وأن عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين المشمولين برعاية اللجنة بلغ 24خدمة، مرتفعة عن الدورات الأولى والثانية بعدد 14خدمة إضافية، مشيراً إلى أن اللجنة أسهمت حتى نهاية دورة مجلس إدارتها الأخيرة في سداد الديون والإفراج عن 362 سجيناً، بإجمالي دعم بلغ 12.739.000 ريال .// انتهى //14:53ت م0067