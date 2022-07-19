نجران 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للمؤسسات الإعلامية، لتتواكب مع تطورات الإعلام الحديثة.وقال سموه " إن الإعلام بقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة كافة يقوم بجهود كبيرة في خدمة الوطن والمواطن، ويعمل جاهداً على مواكبة ما تعيشه بلادنا من ازدهار وتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ".جاء ذلك خلال حفل اطلاق فعاليات الصالون الإعلامي الخامس لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة ، تحت عنوان "الإعلام والاقتصاد" ، برعاية سمو أمير منطقة نجران ، وذلك بمقر الإمارة.وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين بنجران علي بن هادي آل منجم أن الصالون الخامس يعد قفزة فريدة من نوعها في مسيرة المنطقة الإعلامية والاقتصادية، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا تناول تفاصيل قصة نجاح الفرع .// انتهى //14:58ت م0068