الدمام 20 ذوالحجة 1443هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تمكين الأوقاف عايض القحطاني، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تأسيس الجمعية وانطلاق أعمالها.وأكد سموه، اهتمام الدولة " حفظها الله " بالأوقاف ورعايتها وتنميتها من خلال إنشاء الهيئة العامة للأوقاف والتي تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها ليكون لها دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.من جانبه، عدَّ القحطاني، الجمعية الأولى في المنطقة الشرقية المتخصصة في مجال الأوقاف والتي تسعى للرقي بالقطاع الوقفي والعاملين فيه مسترشدة بأفضل المنهجيات والممارسات ومستفيدة من أحدث الأدوات والتقنيات وعقد الشراكات مع الجهات المعنية وذات العلاقة بمجال تخصص الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تنطلق برؤية واضحة لجعل المنطقة مجتمعاً وقفياً بأسس راسخة وأدوات عصرية وأثر مستدام .// انتهى//15:00ت م0069