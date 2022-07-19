القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات اليوم مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.وتناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة على المستوى العالمي.// انتهى //15:28ت م0074