الدمام 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إنجازات الأمانة والبلديات في معالجة التشوه البصري بالمنطقة، ضمن أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة بحضور الوكلاء ورؤساء البلديات.واستعرضت وكالة التعمير والمشاريع نشاط البلديات في تحسين المشهد الحضري، وكميات الإنجاز لشهر يونيو الماضي، التي اشتملت على إصلاح 49.269 متراً مربعاً من حفر الشوارع، ودهان 60.641 متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة 103.332 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و 306 لوحات دعائية مخالفة، و52 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا، و73 مظلة وهنجرا مخالفا داخل الأحياء، و1.283 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و962 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و1.264 سيارة تالفة ومهملة، وإصلاح 166 من محولات الكهرباء، و227 من واجهات المباني والمحال، و15.020 متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، و231 من اللوح الإرشادية بأسماء الشوارع وأرقام المباني، و786 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل 272.904 أمتار مربعة من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة 252.270 من الأشجار والورود، ومعالجة وضع 17.158 حاوية نظافة داخل الأحياء، و103 من الباعة الجائلين المخالفين، إضافةً إلى استعراض إحصائيات منصة تحسين المشهد الحضري للمرحلة الرابعة والمشاريع المضافة على المنصة، ومسار الخطة الوطنية للتشوه البصري.بعدها اطّلع معاليه على التقارير الداخلية التي تتضمن التقييم العام للخدمات والملاحظات، وتقارير بلاغاتي 940 التي تُعنى ببلاغات التشوه البصري للمدة من 1 يناير إلى 18 يوليو الجاري، كما تمت الإشارة لمتطلبات الوزارة للفترة الراهنة على منصة "Teamwork "، إضافةً إلى إنجازات معالجة التشوه البصري في بلديات الصرار، واللهابة، والخبر، التي تمثلت في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.وقُدم في ختام الاجتماع عرض لنظام المعاملات الإلكتروني للإدارة العامة للتحول الرقمي والمدن الذكية، تضمن إحصائيات النظام، حيث بلغ أعلى عدد لمستخدميه خلال اليوم الواحد 1419 مستخدما، و23.063 زيارة، وبلغ عدد العمليات على النظام 3.8344.18 عملية، وأكثر من 200 دورة تدريبية، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة منذ بدء النظام في عام 1441هـ، 1.401.748 معاملة، كما تم استعراض إجمالي المعاملات للأسبوعين الماضيين، وكذلك نسبة المعاملات المقروءة من إجمالي المعاملات المستلمة خلال المدة من 10 إلى 19 من شهر ذي الحجة الحالي.// انتهى //16:52ت م0095