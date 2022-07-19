اقتصادي / انخفاض قيمة الأجور في بريطانيا لمستويات قياسية بسبب التضخم
الثلاثاء 1443/12/20 هـ الموافق 2022/07/19 م واس
لندن 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واس
انخفضت قيمة الأجور في بريطانيا بوتيرة قياسية خلال الأشهر الماضية، متأثرة بمعدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد.
وتراجعت قيمة الأجور الفعلية خلال الربع المنتهي في مايو الماضي، باستثناء العلاوات، بنسبة 2.8% -مع الأخذ في الحسبان قيمة التضخم- وهو أدنى معدل منذ العام 2001م.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء عن استقرار معدل البطالة خلال تلك المدة قرب أدنى مستوى له عند 3.8%، وهو ذات المعدل للربع السابق.
مما يذكر أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع نهاية شهر مايو الماضي إلى 9.1%، وهو أعلى معدل له منذ 40 عاماً، كما يتوقع أن يواصل الارتفاع إلى 11.0% نهاية العام الجاري.
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16:53ت م
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