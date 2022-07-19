لندن 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسانخفضت قيمة الأجور في بريطانيا بوتيرة قياسية خلال الأشهر الماضية، متأثرة بمعدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد.وتراجعت قيمة الأجور الفعلية خلال الربع المنتهي في مايو الماضي، باستثناء العلاوات، بنسبة 2.8% -مع الأخذ في الحسبان قيمة التضخم- وهو أدنى معدل منذ العام 2001م.وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء عن استقرار معدل البطالة خلال تلك المدة قرب أدنى مستوى له عند 3.8%، وهو ذات المعدل للربع السابق.مما يذكر أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع نهاية شهر مايو الماضي إلى 9.1%، وهو أعلى معدل له منذ 40 عاماً، كما يتوقع أن يواصل الارتفاع إلى 11.0% نهاية العام الجاري.// انتهى //16:53ت م0097