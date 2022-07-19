القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6ر8 مليارات جنيه ليصل إلى 5ر611 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 8ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 87ر1% مسجلاً 53ر9033 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 17ر1% ليصل إلى 89ر1745 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 3ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 92ر2559 نقطة.// انتهى //16:56ت م0100