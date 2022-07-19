تونس 20 ذو الحجة 1443هـ الموافق 19 يوليو 2022م واسيعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بالعاصمة التونسية غدًا المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، بمشاركة ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العالمية للسياحة، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الأمن السياحي، مع استعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الأمن السياحي.// انتهى //17:10ت م0102