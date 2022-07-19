الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز أمس، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في السودان وسبل تعزيزها. ونوّه السفير بالدور الإنساني الدولي الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة وعمله المستمر في مساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج دون تمييز.// انتهى //17:15ت م0103