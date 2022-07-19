الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز أمس، سفير المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في أثيوبيا.وأشاد الدكتور فهد الحميداني بالدور الكبير التي تقوم به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بمساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة حول العالم.// انتهى //17:17ت م0105