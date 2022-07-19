الدمام 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية قلادتها لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، للسنة الثانية على مستوى العالم، برعاية جامعة الدول العربية، بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عبر المكتب الإقليمي في جمهورية مصر العربية.وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري أن هذه الجائزة العالمية التي بدأ التسجيل للمشاريع المشاركة فيها في الـ05 من يوليو الحالي ويستمر حتى 15 أغسطس القادم، تأتي ضمن أهداف ورؤية المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي في الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.وأشار إلى أن النسخة السابقة لاقت أصداء عالمية إيجابية في أوساط مؤسسات العمل الإنساني والخيري والمنظمات الدولية المختصة، كما حصلت على تفاعل من العديد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية والإقرار بأن تكون جائزة عالمية؛ نتيجةً لطرح مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفكار جديدة لاستدامتها ومواكبتها للمتغيرات العالمية.// انتهى //17:20ت م0107