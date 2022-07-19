تونس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش اليوم، بقائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح، الذي يزور تونس حاليًا.واستُعرِضت خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين والإرادة المشتركة للعمل على مزيد من تطوير التعاون العسكري بين الجانبين.وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن قائد القوات البحرية الجزائرية يشارك إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط في ملتقى كبار قيادات البحرية الذي تحتضنه تونس حاليًا ويستمر ثلاثة أيام، في إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحري “Phoenix express 22” الذي انتظم خلال شهر يونيو الماضي بتونس.// انتهى //17:36ت م0112