تونس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة 96 شخصًا بفيروس كورونا المستجد-19 ، خلال أسبوع في تونس.وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي في تونس نشرته اليوم، إلى إصابة 27 ألفًا و340 شخصًا خلال نفس المدة.وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" في تونس رياض دغفوس، في تصريحات سابقة، أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في تونس، داعيًا المواطنين إلى الحذر والالتزام بوسائل الوقاية، ولبس الكمامة في الفضاءات المغلقة والعامة، وتهوئة الفضاءات.// انتهى //18:04ت م0113