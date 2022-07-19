الرياض 20 ذو الحجة1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسحققت 122.999.000 عملية لنقاط البيع في المملكة -خلال المدة من 10 إلى 16 يوليو 2022م- 8.067.197.000 ريال، مقابل 12.090.467.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.356.000 بقيمة 520.401.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 811.000 بقيمة 213.685.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 22.000 بقيمة 6.701.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 559.000 بقيمة 165.692.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10.877.000 بقيمة 613.610.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 5.494.000 بقيمة 458.607.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 707.000 بقيمة 191.524.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 602.000 بقيمة 205.853.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 954.000 بقيمة 67.177.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 204.000 بقيمة 247.032.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 14.897.000 بقيمة 838.557.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.586.000، بقيمة 221.362.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 35.803.000، بقيمة 1.491.572.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 29.906.000 ، بقيمة 1.270.299.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 300.000 بقيمة 58.703.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,444.000 بقيمة 323.861.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15.474.000 بقيمة 1,172.561.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 28.549.000 بقيمة 2.134.106.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.500.000 بقيمة 356.653.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5.705.000 بقيمة 336.213.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.236.000 بقيمة 124.973.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.430.000 بقيمة 142.974.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.698.000 بقيمة 169.269.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.222.000 ، بقيمة 210.686.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 2.618.000 بقيمة 229.142.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 4.962.000، بقيمة 376.446.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 17.068.000، بقيمة 1,254.967.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 48.011.000 بقيمة 2.731.768.000 ريال.// انتهى //18:24ت م0116