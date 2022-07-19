جيزان 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , بديوان الإمارة اليوم , المدير التنفيذي لمجلس شباب المنطقة عائشة قحل و عدداً من أعضاء المجلس.وتسلم سموه، التقرير السنوي للعام ١٤٤٣هـ المتضمن إنجازات و مبادرات المجلس ، مستمعاً لشرح واف من المدير التنفيذي للمجلس عما تضمنه التقرير من أعمال للعام المنصرم والخطط المرصودة للعام القادم من الدورة الحالية، مؤكدة حرص المجلس على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالاستمرار بالعمل لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على شباب المنطقة بكافة المحافظات.ونوه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للشباب والاستثمار فيهم، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. معرباً عن شكره على ما يقدمه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية تسهم في تطوير الشباب وتمكينهم.// انتهى //18:52ت م0117