مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية بغرض جمع النحاس بطريقة غير نظامية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //18:54ت م0120