الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب غداً مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية عند تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب لحساب المجموعة الأولى، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة»، والمؤهلة لبطولة العالم «ألمانيا - اليونان 2023م».ويدخل الأخضـر الشاب مواجهته أمام حامل اللقب "كوريا" وفي رصيـده نقطتان إثر الفوز على إيران في الجولة الأولى، فيما خسر أمس من الكويت ضمن الجولة الثانية، ويسعى المنتخب السعـودي لتحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة وخطف إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2023م، فيما سيخسر المنتخب فرصة التأهل في حال عدم تحقيق نقطتي المباراة، حيث ينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.يذكر أن الأخضر خضع لحصص تدريبية استعداداً لهذه المواجهة المهمة، إحداها كانت حصة (فيديو) شاهد اللاعبون خلالها العديد من المقتطفات للمباريات السابقة، فيما تضمنت حصة أخرى تدريباً تطبيقياً اشتمل على أداء التكتيك الهجومي والدفاعي.// انتهى //18:54ت م0121