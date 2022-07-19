الرياض 20 ذو الحجة1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسنفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام "1164" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 374 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و293 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و253 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 79 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 49 زيارة في منطقة عسير، و47 في منطقة المدينة المنورة، و20 زيارة لمنطقة الجوف، و13 في منطقة نجران، و12 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و9 زيارات على مصانع منطقة جازان، و7 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، فيما نفذت 4 زيارات على المصانع في حائل ومنطقة الباحة.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة وبما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.// انتهى //18:55ت م0122