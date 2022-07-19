الطائف 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بالمحافظة وأوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع.وتأتي الاتفاقية لتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، و دعم مرضى غسيل الكلى بتوفير وتوريد أجهزة وكراسي الغسيل الكلوي، وجهاز تبريد لمحطة تنقية المياه لصالح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف .وأكد سموه أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تعد من صور التكافل المجتمعي وأثرها الفعال في تعزيز نوعية الخدمات لا سيما الخدمات الصحية، مبينًا أن الشراكات المجتمعية والتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف غير الربحية تحظى بدعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- , آملاً أن تسهم هذه الاتفاقيات في تلبية احتياج مجتمع الطائف من الخدمات الصحية.//انتهى//18:59ت م0124