الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسانطلقت اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج معكسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب في المنطقة الشرقية؛ وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة لمنتخبات الشباب في محافظة القطيف خلال المدة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.وكانت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب قد وصلت مساء أمس إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وكان في استقبال البعثة عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن آل عبيد بعد ختام المعسكر الخارجي في جمهورية مصر، ولعب من خلاله العديد من المباريات الودية.وشهدت مباراة المنتخب الودية الأخيرة مع نظيره المصري حضور معالي وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، الذي أشاد بأداء لاعبي المنتخب السعودي، حيث سيلعبون أولى مبارياتهم في البطولة مع المنتخب السوري الجمعة القادم في تمام الساعة 5:30 مساءً على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، إذ تستعد اللجان المنظمة للبطولة -غدًا- لاستقبال ضيوف المملكة المشاركين في البطولة.// انتهى //19:00ت م0125