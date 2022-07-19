الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسخسر المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة أمام نظيره الجزائر 29 - 69 ، في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة المصرية القاهرة في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية (19) للشباب لكرة السلة.وتفوق المنتخب الجزائري على مدار المدد الأربعة، إذ أنهى المدة الأولى لصالحه 16 -8 ، ووسع الفارق في المدة الثانية 34 -13، وانتهت المدة الثالثة لصالح الجزائر 55 -22 ، مواصلاً أفضليته في المدة الرابعة، لينهى اللقاء لصالحه.وبذلك يختتم المنتخب السعودي للشباب مشواره في البطولة العربية للشباب، في حين يستكمل معسكره في القاهرة قبل المغادرة يوم 27 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة الخليجية لكرة السلة.// انتهى //19:32ت م0129