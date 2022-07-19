طرابلس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسشددت قيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي على رفضها التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذها للعنف ودعمها الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.ووفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لقيادات المؤسسة العسكرية خلال اجتماعات عقدتها بالعاصمة طرابلس، وناقشت خلاله العديد من القضايا لتحديد الخطوات المتفق عليها ووضعها قيد التنفيذ.واتُّفِق وفق البيان خلال هذه الاجتماعات على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية؛ وذلك انطلاقًا من واجبها الوطني وشعورها بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيدها.وأكد البيان ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، ووضع أسس لتبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة، والاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركه حسب الإمكانات المتوفرة.كما أُقِرَّ تفعيل القوة المشتركة المتفق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية.وأشاد البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك تأكيد خروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.وكشف البيان أنه شُكِّلت خلال الاجتماعات لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هدا الشأن، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهاجرين من ربوع الوطن كافة إلى ديارهم.// انتهى //19:38ت م0130