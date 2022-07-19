الطائف 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسنفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مقر أمانة محافظة الطائف -بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- اليوم ورشة عمل بعنوان "تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح".وتضمنت الورشة محورين: الأول بعنوان "ضبط وتعزيز الرقابة في المشاريع"، والثاني بعنوان "الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح".يذكر أن الوزارة تعمل على تحقيق مستويات متقدمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، والوصول إلى درجة متقدمة من الوعي نحو آثار الفساد في المجتمع، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق التطور، والتعاطي بأكبر قدر من الإيجابية مع جهود الدولة الهادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته والمحافظة على المقدرات الوطنية والتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.وتأتي الورشة امتداداً للتعاون المستمر بين "الوزارة" و "نزاهة" لمحاربة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وإحكام نظم الرقابة الداخلية، حيث تستهدف الوزارة ونزاهة تنفيذ عدة ورش مماثلة على مستوى الأمانات والبلديات التابعة، وذلك في إطار سعي الوزارة لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني.// انتهى //19:43ت م0131