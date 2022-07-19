جدة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت اليوم بالمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني بمقر اللجنة في جنيف.وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، وذلك في ضوء اتفاقية التعاون وخطة العمل الموقعة بين الجانبين، وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات الإنسانية في مناطق النزاعات ومساعدة المتضررين على تجاوز آثارها وتداعياتها المختلفة.من جهة أخرى اتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في عقد الندوات وورش العمل في المجال الإنساني والقانون الدولي الإنساني.// انتهى //19:57ت م0132