الرباط 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.75 %، مسجلاً 11.956,96 نقطة.وارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.8 % ليستقر عند 967,68 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1 % مسجلاً 896,85 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 116,97 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 621,31 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:16ت م0134