حفر الباطن 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم الاجتماع الدوري للجنة متابعة المشاريع ولجنة الفعاليات، بحضور رؤساء القيادات الأمنية والخدمية، وذلك بمقر الأمانة بالمحافظة.وناقش الاجتماع المشاريع التي تحت التنفيذ، واستمع إلى شرح من الشركات المنفذة لها، فيما اتُّخذت التوصيات اللازمة حيال تنفيذ واستيعاب الملاحظات المطروحة من قبل الأعضاء.// انتهى //20:28ت م0135