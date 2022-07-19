جيزان 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عصام الحربي،ورئيس المحكمة العامة الشيخ إبراهيم عريشي،ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ عكرمة الحكمي وعددًا من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة.واطلع سموه خلال اللقاء على خطط العمل الخاص بإنجازات المحاكم الثلاثة،مستمعاَ لشرح مفصل حول سير عملها والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين فيها.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل محاكم المنطقة، وما قُدم من أعمال وخِدْمات للمواطن والمقيم لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //20:38ت م0136