مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسافتتح رئيس جامعة أُمِّ القرى الدُّكتور معدي بن محمَّد آل مذهب اليوم معرض "تخصُّصات المستقبل" بالجامعة، والمقام بالتَّزامن مع الحفل الختامي لأعمال مشروع إعادة الهيكلة الأكاديميَّة لتحديث واستحداث البرامج؛ وذلك بهدف تعريف خريجي الثَّانوية العامة ببرامج الجامعة الجديدة، والمتاحة للقبول خلال العام الدراسي 1444هـ، التي تُوائم احتياجات سوق العمل، وتطوراته المتلاحقة في التخصُّصات المختلفة.وأوضح الدُّكتور آل مذهب أنَّ إعادة الهيكلة الأكاديميَّة تتواءم بصورة واضحة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، التي تضمنت زيادة نسبة القبول في برامج الكليات النوعية مثل: الكُليَّات الصِّحيَّة، والهندسيَّة، والتّقنيَّة، والتَّطبيقيَّة، وإدارة الأعمال، وغيرها، ومضاعفة أعداد المقاعد الدِّراسيَّة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك تحقيقًا لمخرجات أفضل في مجال التَّعليم؛ بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسيَّة الطُّلاب والطَّالبات محليًّا وعالميًّا.وأشار إلى الانتهاء من تحديث واستحداث البرامج التَّعليميَّة لمرحلة البكالوريوس، فيما يجري العمل على تطوير وتحديث برامج الدِّراسات العُليا؛ مؤكِّدًا أنَّ مشروع إعادة الهيكلة الأكاديميَّة للبرامج والتَّخصُّصات يعد واحداً من مشروعات خُطَّة الجامعة الإستراتيجيَّة 2027، التي جاءت موائمة للرُّؤية الوطنيَّة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشريَّة.وأفاد الدكتور آل مذهب أن التدريب التعاوني والتسريع الأكاديمي والاهتمام بالمهارات وتقليص المدة الزمنية للتخرج، وإمكانية دراسة برامج مزدوجة أو بينية، كانت من أهم الجوانب التي شملها تحديث واستحداث البرامج في مشروع إعادة الهيكلة، الذي استغرق ما يقارب السنة والنصف، منوهاً باهتمام ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لهذا المشروع منذ بدايته.كما أطلق رئيس جامعة أم القرى، بوابة القبول الجديدة لعام 1444هـ، مشيرًا إلى تفرُّد الجامعة بتخصُّصات جديدة محقِّقة لمتطلبات سوق العمل، ومحاكية للتَّخصُّصات النَّوعيَّة العالميَّة والشَّهادات الاحترافيَّة.وتتسم البوابة بمميِّزات مختلفة؛ منها: السَّلاسة والسُّرعة في التَّقديم ؛ بالإضافة إلى ارتباطها التِّقني بالمنصَّات الحكوميَّة للتَّأكد من سلامة المعلومات ودقَّتها.من جهته بيّن وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر الزائدي، أنَّ البرامج التَّعليميَّة بجامعة أُمِّ القرى تمَّ تطويرها وإعادة هيكلتها من خلال أربع مراحل مختلفة لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل وتحقيق تعليم مبني على مهارات المستقبل؛ حيث استُحدث وحُدث 96 برنامجًا متخصِّصا مواكبًا لنظام الفصول الدِّراسيَّة الثَّلاثة.يذكر أنَّ معرض تخصُّصات المستقبل بجامعة أُمِّ القرى الجديدة ضم 30 جناحًا تعريفيًّا لجميع كُليَّات الجامعة في مقرِّ مكَّة المُكرَّمة والفروع؛ وذلك بهدف توفير جميع المعلومات والإجابة على الاستفسارات الواردة من الطُّلاب الجدد وذويهم، وتقديم عروض تعريفيَّة لبرامج الجامعة الحديثة؛ وجلسات حوارية مع الطلبة والمتخصصين.// انتهى //20:38ت م0137