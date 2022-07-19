الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسشهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية تختص في خدمات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع 62 إطار سيارة منتهي الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكّله تلك الإطارات من خطورة على سلامة مستخدميها.ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميّات المضبوطة، ونُشر الحُكم في صحيفة على نفقة المخالف.وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 .// انتهى //21:02ت م0138